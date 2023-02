Dois homens morrem após bater motocicleta na traseira de caminhão na Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dois homens morreram na madrugada deste domingo(26), após colidirem a motocicleta em que estavam na traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, em Sumaré. A identidade das vítimas não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as vítimas seguiam em uma motocicleta, quando na altura do quilômetro 108, no sentido interior, por motivo desconhecido, colidiram na traseira de um caminhão.

Equipes de resgate da CCR AutoBan e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas as mortes foram constatadas no local. O motorista do caminhão não se feriu.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. O caso foi registrado no plantão de Sumaré e os corpos encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Americana.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)