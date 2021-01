Doria coloca todo o estado na fase vermelha após às 20 horas e aos finais de semana

O Governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira(22), a reclassificação do Plano São Paulo em todo o estado. Todas as regiões paulistas estão na fase vermelha após às 20 horas todos os dias da semana até às 6 horas do dia seguinte.

A fase vermelha também vale nos dois próximos finais de semana nos dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro. Nos demais períodos a região de Campinas atenderá às medidas da fase laranja.

A medida vale a partir de segunda-feira(25) e segue até o dia 7 de fevereiro. “Precisamos cuidar das pessoas para garantir que estejam vivas para que possam frequentar bares, restaurantes, shoppings”, afirmou Doria durante o anúncio.

Na fase vermelha podem funcionar apenas farmácias mercados, padarias, açougues, atividades religiosas, hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria, postos de combustíveis, lavanderias, transporte coletivo, bancos e pet shops.

O governo também anunciou a suspensão das aulas presenciais na rede estadual.