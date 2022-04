Educação faz atribuição de professores temporários

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Educação de Americana fez hoje (25) a atribuição dos professores temporários classificados no processo seletivo simplificado. Os convocados compareceram à sede da pasta, onde receberam orientação e puderam fazer a indicação da escola de referência para ministrarem aulas.

A previsão é de que o processo de contratação seja concluído ainda esta semana, com início do trabalho em sala de aula na próxima segunda-feira (2), após a análise da documentação entregue pelos professores e a consulta com o médico do trabalho indicado pela Prefeitura de Americana para a emissão do atestado médico declarando a aptidão para exercer o cargo.

Os professores temporários irão substituir os profissionais efetivos e suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências. A demanda atual é de 117 vagas e o processo seletivo tem o objetivo de preenchê-las de forma temporária, até a realização de concurso público para a contratação de professores – o que deve ocorrer ainda neste ano.

Inicialmente, foram convocados os aprovados para os cargos de “Professor de Educação Básica 2 – Ciências Físicas e Biológicas” e parte dos “Professores de Creche”.

“Estamos muito otimistas em garantir a presença dos professores em sala de aula e assim, qualificar ainda mais a Educação em Americana. A atribuição será feita em etapas para acolher bem os professores temporários e, por isso, pedimos que os candidatos aprovados sigam atentos ao Diário Oficial, onde serão publicadas as próximas convocações. Acreditamos que, em no máximo dois meses, todos os novos profissionais estejam integrados à rede municipal de ensino”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.