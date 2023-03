Empresa de software anuncia expansão em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu nesta quinta-feira (2) o diretor da NW Software, Marcelo Furlan, que apresentou o projeto de ampliação da empresa e informou sobre a geração gradativa de aproximadamente 70 vagas de emprego no município. O vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, também participaram do encontro.

A NW Software já atua no mercado há 21 anos e, por meio do i9 Americana – Programa Municipal de Incentivo à Inovação e Tecnologia, será feita a expansão, a construção de uma nova sede e a geração gradativa de empregos da companhia.

O prefeito destacou a importância do incentivo às empresas que já existem no município, além da atração de novas. “Esse é um case de sucesso, que comprova o quanto é importante incentivar e apoiar o crescimento das empresas que já estão na cidade, além de seguir atraindo novos empreendimentos. São anúncios como esse que nos mostram que estamos no caminho certo para o desenvolvimento econômico de nossa cidade”, afirmou Chico.

Odir reforçou a valorização das empresas do município. “Esse é um compromisso da nossa gestão, de apoiar e incentivar sempre os empreendimentos da nossa cidade. Motivo de muita alegria esse anúncio”, disse.

“Era um sonho fazer a empresa crescer e levantar a nova sede e o i9 Americana nos motivou a iniciar esse processo. A proposta é realmente interessante e um ótimo incentivo para os empresários. Estou contente em poder buscar mais qualidade e conforto aos colaboradores e atender melhor meus clientes”, disse Marcelo.

i9 Americana

Lançado em abril de 2022 pelo prefeito Chico Sardelli, o programa é dividido em três eixos. O primeiro adota alíquotas competitivas de ISSQN para promover a atração de empresas e o estímulo ao crescimento dos setores de tecnologia da informação e de pesquisa e desenvolvimento. Para tanto, a alíquota prevista na lei é de 2%, menor que os 3% praticados pela legislação anterior.

O eixo 2 trata do fomento ao ecossistema de inovação, com a autorização do Poder Executivo em promover espaços destinados à instalação e funcionamento de startups, no município de Americana, os chamados Hubs de Inovação, e na realização de parcerias com instituições de ensino para cursos em áreas estratégicas.

Já o terceiro eixo beneficia empresas que invistam nos ecossistemas de startups e que se instalem em Americana. Novas empresas prestadoras de serviços, não necessariamente de tecnologia, mas que invistam em startups e se instalem em Americana, juntamente à startup aportada, podem requerer benefícios como alíquota de 2% do ISSQN, isenção de IPTU e isenção de taxas municipais.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)