Empresa instala Cristo Redentor “patriota” em praça de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma empresa da cidade adotou uma praça e instalou um Cristo Redentor ‘patriota’ na Avenida São Jerônimo, em Americana. Inicialmente, escultura ganhou as cores do Brasil – verde, amarelo, azul e branco – , mas logo o branco foi substituído por lilás. A imagem foi instalada no início do mês.

O espaço foi adotado pela Glass Limpeza através da lei Lei Municipal nº 3.804/2013. A releitura da imagem, originalmente instalada no Rio de Janeiro, ganhou cabelos azuis, manto verde, pele amarela – semelhança a do desenho ‘Os Simpsons’ – e olhos vermelhos, além do coração em chamas no peito. O manto inferior, que inicialmente era branco, foi pintado de lilás.

Ao aderir ao programa, a empresa fica responsável pela execução, manutenção e conservação através da construção de acessos, calçadas e vias de circulação, plantio de árvores, arbustos e gramas. A legislação não trata de instalações de imagens e monumentos. Em contrapartida uma placa publicitária com a informação sobre a empresa pode ser instalada no local.

No Instagram, a Glass disse que a pintura foi elaborada pelo Coletivo de Um. A mesma empresa também adotou uma praça na Avenida Nove de Julho, onde instalou um balanço e um escorregador infantil.

Na postagem com o anúncio da intervenção, o empresário Rafael Silva afirmou que a imagem foi instalada “sem apologia à religião e deixando na mente de casa um sua própria interpretação”.

O Portal de Americana procurou a Prefeitura de Americana para confirmar a legalidade da instalação artística, mas até a publicação não recebeu retorno.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)