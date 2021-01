Empresa vai contratar mais de 75 pessoas em Nova Odessa

Prefeito e vice-prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e Alessandro Mineirinho (PSD) receberam na quarta-feira (13/01) as visitas do vereador Professor Antonio (PSD) e dos empresários Reginaldo e Régis Campo Dall’Orto, que anunciaram a ampliação das atividades da unidade da empresa têxtil Cinderela Fitas e Viés situada no Jardim Flórida, que deve pular de 14 para cerca de 90 empregados já nos próximos meses. A empresa produz, entre outros itens, fitas especiais personalizadas para grandes grupos empresariais nacionais.

Também participaram do encontro o chefe de Gabinete e de Segurança do Município, Coronel Carlos Fanti, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin, e seu secretário-adjunto, Rafael Brochi. Também foram debatidas questões relativas à segurança pública do Jardim Flórida e adjacências, que deve ser incrementada através da GCM (Guarda Civil Municipal), principalmente nos horários de entrada e saída dos turnos noturnos das empresas da região.

Segundo os empresários, a ampliação da empresa, que ocupa uma área de 900 metros quadrados na Rua Ilda Bagne da Silva e que atualmente presta serviços de tinturaria, inclui a montagem das novas linhas de tecelagem e de projetos especiais do grupo na unidade novaodessense do grupo – esta última, a que vai demandar mão de obra de forma mais intensiva. E outros projetos também podem vir a ser implantados no mesmo endereço, que comporta a ampliação do espaço produtivo em mais 900 metros.

“Entendemos a importância de mantermos esse contato constante com as autoridades municipais. Temos grandes possibilidades de chegarmos em breve a 80 empregados aqui da cidade. Agradecemos a recepção do prefeito e do vice-prefeito, nada acontece por acaso. Só essa receptividade de vocês já nos encoraja, vamos tocar em frente esse projeto”, afirmou Reginaldo Campo Dall’Orto.

Claro que tudo (o projeto de expansão da unidade produtiva local) vai depender da facilidade para trabalharmos em Nova Odessa. As pequenas e médias empresas são as que mais empregam no Brasil, por isso elas geralmente precisam de uma atenção maior dos órgãos públicos”, acrescentou Régis Campo Dall’Orto.

“A gente precisa ser parceiro das empresas de Nova Odessa, a gestão tem que incentivar a ampliação das empresas locais e atrair novos investimentos privados para a cidade, para gerar cada vez mais renda e empregos para os trabalhadores. Vocês podem contar comigo, meu vice, minha equipe de governo e com o (vereador) Professor Antonio”, afirmou o prefeito – que se comprometeu a visitar a unidade em breve, tão logo termine a instalação dos novos equipamentos, já em andamento.

“Também é papel do vereador auxiliar a Economia da cidade a crescer, intermediar o contato dos empresários com o poder público e, assim, contribuir para a geração de emprego e renda para nossa gente. Mas fico muito feliz em ver que o prefeito Leitinho tem essa visão de valorizar o pequeno e médio empresário da cidade, porque são as pequenas e médias empresas que geram 70% dos empregos do país”, elogiou o vereador Professor Antonio ao final do encontro.