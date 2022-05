Empresária barbarense morre após infarto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu no início da noite desta terça-feira(24), em Santa Bárbara d’Oeste, a empresária e comerciante, Fernanda Gabriela da Silva Cabral, aos 42 anos. Ela deixa duas filhas e o esposo.

De acordo com informações, a causa da morte foi um infarto do miocárdio. Fernanda era proprietária do bar Castelinho, na Avenida Monte Castelo, na região central da cidade. Ela era casada com Flamarion Stéfano Cabral, funcionário do Departamento de Água e Esgoto.

“Que Deus dê muita força e sabedoria ao meu amigo Flamarion e conforte o coração de suas filhas Rayra e Alice”, disse Felipe Sanches, vice-prefeito de Santa Bárbara, em suas redes sociais.

Fernanda residia no Residencial Dona Margaria. O corpo está sendo velado no Velório Araújo-Orsola e seguirá para o Cemitério da Paz, onde será sepultado Às 15h30.