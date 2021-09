Encontro de carros acontece neste domingo no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping, em parceria com a Equipe Speedsters Motor Sport, realiza neste domingo (19), o “1° Eccentric Cars Meeting”, um encontro de carros diferente, onde qualquer pessoa poderá participar, expondo seu veículo.

Segundo Eduardo Sanches Capelato, presidente da equipe Speedsters, esse encontro será uma grande atração para todos os amantes de carros. “Esse será um encontro diferente e inovador. Qualquer pessoa interessada poderá participar, seja com carros originais ou modificados. Essa é a oportunidade perfeita para quem quer mostrar o seu carro. E esse encontro será bem democrático, valerá para todos os estilos e culturas automotivas”, comenta ele, citando como exemplos de estilos choraboy, stance, ratlook e antigomobilismo.

Para participar como expositor será preciso pagar uma taxa de R$ 7,00 e fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Visitantes pedestres não pagam entrada e a doação de 1 kg de alimento será opcional. Já os carros visitantes pagam R$ 7,00, que é o valor do estacionamento do shopping. Neste caso, a doação de 1 kg de alimento também é opcional.

Todos os donativos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Santa Bárbara d’Oeste.

O evento acontece das 10h às 15h, no estacionamento do Tivoli Shopping que tem entrada pelo bairro Mollon. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 400 carros no encontro. Diversos clubes de vários modelos e marcas de veículos já confirmaram presença no encontro. Não será permitida a participação de motos, motonetas e outros veículos de duas rodas.

“Além dos carros em exposição, também teremos stand’s do meio automotivo como stand de adesivos, de miniaturas e de produtos diversos, entre outros. Haverá ainda a participação especial do robô Bumblebee para alegrar a criançada e som ambiente com o DJ Matheus Borges”, conta Capelato.

O evento terá também estandes de exposição dos patrocinadores e barraca com venda de chopp. A área de alimentação será a do Tivoli Shopping, que conta com vários restaurantes. Os visitantes também terão acesso a toda infraestrutura do empreendimento como banheiros, lojas, espaços de lazer e cinema.

“Esse será mais um evento que iremos promover com toda a segurança e medidas sanitárias que o momento pede. Esperamos que todos os amantes e admiradores de carros venham prestigiar esse encontro, que promete ser bem bacana”, comenta a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

A realização do evento foi autorizada pela Vigilância Sanitária de Santa Bárbara d’Oeste. O uso de máscaras no espaço do encontro de carros, assim como em todas as dependências do shopping, é obrigatório.

SERVIÇO:

1° Eccentric Cars Meeting

Quando: domingo (dia 19 de setembro), das 10h às 15h

Onde: Estacionamento do Tivoli Shopping – com entrada pela Rua do Césio, do bairro Mollon

Visitação gratuita