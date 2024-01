Entrada gratuita: Sexta infinita edição black agita Americana hoje

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A aguardada roda de samba semanal da região acontece nesta sexta-feira(26), na Love Lounge, situada na Avenida da Amizade, n° 146.

Com abertura marcada para as 22h, o evento oferecerá entrada gratuita, além de um drink de cortesia para os presentes até as 23h59.

A programação incluirá apresentações de grupos de pagode e o melhor da música eletro-funk. Para mais informações e inclusão do nome na lista, os interessados devem seguir o perfil @sexta_infinita.