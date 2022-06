Estacionamento da Festa do Peão não aceita cartão e clientes são pegos de surpresa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os frequentadores da Festa do Peão de Americana foram surpreendidos ao chegar no Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros na noite desta sexta-feira (10).

O estacionamento oficial do evento não está aceitando pagamento nos cartões de crédito e débito. O tarifa, que nesta sexta custa R$50, só pode ser paga em dinheiro ou pelo Sem Parar.

O valor para carro será de R$ 50 nos dias 10,12, 15, 17 e 19 e R$ 70 nos dias 11 e 18. Para motos o valor é R$ 30 para todos os dias. Vans, R$ 80 e ônibus, R$ 100.