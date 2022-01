FAM inaugura Hospital Veterinário com investimento de R$ 18 milhões

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM-Faculdade de Americana inaugurou, na manhã deste sábado, dia 29, o Hospital Veterinário FAM para animais de pequeno e grande porte ou selvagens. Participaram da cerimônia de inauguração diretores e gerentes da Instituição, políticos da região e autoridades locais.

Com R$ 18 milhões de investimento e geração de 100 empregos diretos, o espaço conta com 20 mil metros quadrados de área, 4 mil metros quadrados de área construída com 6 consultórios, farmácia, 2 laboratórios clínico, bloco cirúrgico de pequenos animais, grandes animais e selvagens, além de clínica de grandes, 6 cocheiras de internação, 5 piquetes, entre outros espaços para o cuidado dos animais.

Para os alunos do curso de Medicina Veterinária, o espaço oferece grande estrutura com salas de aula e laboratórios, além do acompanhamento dos procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital Veterinário.

Para a população de Americana e região, o Hospital Veterinário da FAM oferece serviços como consultas, internações e outros procedimentos veterinários a preços populares.

Os médicos veterinários da cidade e região também podem usufruir da estrutura do Hospital Veterinário da FAM e realizar seus atendimentos para animais de grande porte. Uma estrutura direcionada com centro cirúrgico, clinica de grandes, cocheiras e piquete de soltura.

“Com a abertura ho Hospital Veterinário da FAM, toda a população terá acesso, com um custo mais acessível, à consultas, cirurgias, exames laboratoriais, todos estes processos serão realizados por médicos veterinários formados e acompanhados por alunos do curso de medicina veterinária da FAM”, destacou Gustavo Azzolini, diretor da FAM.

O Hospital Veterinário da FAM também já fechou diversas parcerias com setores públicos como o Centro de Controle de Zoonoses de Americana, Parque Ecológico de Americana, Secretaria de Meio Ambiente de Limeira, entre outros.

Para agendar os atendimentos é preciso ligar para: (19) 2220-2196 ou (19) 99871-6498.