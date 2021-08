Festival Gastronômico segue em Santa Bárbara com descontos de 22 pratos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição on-line 2021 já alcançou 138 cupons emitidos desde o começo do evento que vai até dia 12 de setembro exclusivamente para entrega (delivery) ou retirada (take-away). Os estabelecimentos mais pedidos são do Sancta Cervejaria, Romera Doçaria e Açairia. O público poderá gerar cupom de desconto de 15% do valor do prato que deseja adquirir, podendo incluir as duas opções disponíveis de cada estabelecimento gastronômico pelo www.santabarbara.sp.gov.br/festivalgastronomico.

O cupom será gerado uma única vez por CPF para cada estabelecimento participante. Este cupom de 15% é limitado à compra de um prato, produto ou porção da opção livre e um prato, produto ou porção da opção exclusiva por estabelecimento gastronômico participante.

Os estabelecimentos participantes são: Castelinho Empório do Churrasco, Lune Bar e Restaurante, Sancta Cervejaria, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Bar Bohemio, Açairia, Turbo Burger, Romera Doçaria, Bar do Mineiro, Santa Bike Sports Bar e Pastelaria do Chico.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o Festival busca impulsionar o desenvolvimento da gastronomia local e fomentar a atividade no município, como forma de agregar valor, trabalho e renda, além de criar interatividade, sinergia e renda não só do ponto de vista econômico, como também social, cultural e turístico, oportunizando mais uma fonte de desenvolvimento sustentável para a cidade.

Confira o cardápio da edição:

Castelinho Empório do Churrasco

– Choripan

– Dadinho de tapioca com três tipos de coberturas

Lune Bar e Restaurante

– Frango Supreme

– Focaccia coberta com legumes confitados

Sancta Cia Cervejaria

– Costelinha Barbecue

– Burger das Arábias

Eu Amo Pastel Joel e Léia

– Pastel burguer de costela

– Pastel de brócolis com palmito

Bar Bohemio

– Bohemio Wings

– Lanche vegetariano

Açairia

– Filé mignon suíno ao molho cítrico com cuscuz marroquino

– Moqueca de banana da terra com farofa crocante de coco

Turbo Burger

– SBO Burger

– Empanada de maçã

Romera Doçaria

– Merengue de Morango

– Amor da Lara

Bar do Mineiro

– Coxinha de frango

– Bolinho de queijo

Santa Bike Sports Bar

– Frango Italiano Santa Bike

– Ceviche de Banana da Terra à Moda Santa Bike

Pastelaria do Chico

– Pastel de Pernil

– Pastel de Palmito