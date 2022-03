Funcionário mata dono de restaurante em Piracicaba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O proprietário de um restaurante de Piracicaba foi morto a facadas por seu funcionário na manhã deste domingo(20). O homem trabalhava há oito anos no “Dourados” que fica às margens do Rio Piracicaba.

De acordo com a polícia, o churrasqueiro estava afastado e voltou a trabalhar há uma semana. Ele teria desferido vários golpes de facas contra o empresário, Carlos Alberto Camargo, de 48 anos.

Outros funcionários do restaurante tentaram conter o homem, mas as facadas atingiram as costas e o tórax da vítima. Ele não resistiu e teve a morte confirmada no local.

A Polícia Militar, que fazia patrulhamento pela região na hora do crime, prendeu o homem em flagrante. A motivação e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

O corpo do empresário está sendo velado na manhã desta segunda-feira(21), no Cemitério Parque da Ressurreição,