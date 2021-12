Fundo Social de Solidariedade recebe doação de mil litros de leite da Defesa Civil e Rotary Club

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, recebeu nesta quarta-feira (22) a doação de, aproximadamente, mil litros de leite de arrecadação realizada por meio de campanha promovida pela Defesa Civil de Americana e Rotary Club.

“Agradeço toda a equipe da Defesa Civil, comandada pelo João Miletta, e a toda a diretoria do Rotary pelas doações, que irão ajudar muitas famílias, especialmente crianças e idosos. São ações como esta que fazem a diferença e promovem a solidariedade em nosso município. Agradeço a todos que colaboraram com as doações”, disse Lionela.

“A Campanha do Leite, realizada pela Defesa Civil e Rotary nos supermercados, mobilizou a população, que ajudou prontamente sendo possível esta arrecadação para famílias carentes”, disse João Miletta.