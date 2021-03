Gama atende 42 ocorrências no comércio no final de semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana realizou diligências no final de semana, com o intuito de aferir se os estabelecimentos comerciais estavam cumprindo as determinações do Plano São Paulo de combate à Covid-19. O estado todo está na fase vermelha, e estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais devem permanecer fechados. Ao todo, foram totalizados 42 atendimentos no sábado e no domingo, dias 6 e 7 de março.

Na tarde de sábado, foram fiscalizados seis estabelecimentos na Avenida São Jerônimo, Rua São Jorge, Rua Vieira Bueno, Avenida da Saúde e Rua Dom Bosco. À noite, a fiscalização ocorreu na Rua Major Redher, Rua Hermínio Sacilotto, Rua Vital Brasil, Avenida Brasil, Rua João Bernardes Nogueira, Rua Doutor José Barreto Pinto, Rua Paolo Dall’Agnese, Avenida Maria Luiza Calligaris, Avenida Paulista, Rua Diadema, Avenida Campos do Jordão, Rua Dom Bosco, Rua Theodolindo Pedro Mastrodi, Rua Lindoia e Rua Benaiah. Houve, ainda, fiscalização contra poluição sonora nas ruas Santino Faraone e Heitor dos Prazeres.

No domingo, foram fiscalizados e orientados estabelecimentos comerciais na Avenida Cecília Meirelles, Rua do Vaticano, Rua Riachuelo, Rua Itaúna, Rua Hermes Fontes, Rua Itapemirim, Avenida Iacanga, Rua dos Salgueiros e Rua das Paineiras. Os patrulheiros da Gama atuaram, também, em uma fiscalização de poluição sonora na Avenida Campos Salles.