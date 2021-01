GAMA e Vigilância fecham festa irregular em Americana

A GAMA(Guarda Armada Municipal de Americana) e a UVISA(Unidade de Vigilância Sanitária), fecharam na tarde deste domingo(24), uma festa que acontecia em uma casa noturna em Americana. A casa não atendia as medidas do Plano São Paulo.

A casa “Revoada Lounge Bar e Tabacaria” que fica na Avenida Afonso Pansan, na Vila Bertine estava preparada para receber uma festa denominada de “Tardezinha Revoada”. No dia 9 de janeiro, a guarda não conseguiu fechar uma festa com cerca de 500 pessoas no mesmo local. A autarquia alegou falta de efetivo.

De acordo com GAMA, a casa não cumpria os regras estabelecidas para funcionamento. A casa foi interditada por não obter autorização para funcionar. Além disso, não possui auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para atividade de casas de festas e nem para bares com entretenimento. O estabelecimento diz que funciona como bar, mas opera como casa de festa promovendo shows, informou a guarda.

Os responsáveis pelo evento tiveram que reembolsar os frequentadores.

FASE VERMELHA

A partir desta segunda-feira(25), todo o estado está enquadrado na fase laranja durante o dia e após às 20 horas na fase vermelha. Estabelecimentos considerados não essenciais deverão encerrar o expediente às 20 horas nos dias de semana. Nos dois próximos finais de semana, dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro, vale a regra da fase mais rígida durante todo o dia.

Na fase vermelha podem funcionar apenas farmácias mercados, padarias, açougues, atividades religiosas, hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria, postos de combustíveis, lavanderias, transporte coletivo, bancos e pet shops.