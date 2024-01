GAMA inicia instalação de novas câmeras da Muralha Digital

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) iniciou a instalação das 103 novas câmeras que vão ampliar a cobertura do sistema da Muralha Digital para 100% das entradas e saídas do município. A nova fase do projeto foi anunciada em novembro de 2023, enquanto a instalação começou na semana passada e deve ser concluída em 60 dias.

Com investimento de R$ 2,8 milhões, os novos equipamentos adquiridos irão se juntar às 123 câmeras que já estão em operação e têm ajudado as forças de segurança na identificação de suspeitos e na solução de crimes.

“Sempre fui um defensor das guardas municipais e temos investido constantemente em capacitação e aquisição de equipamentos. Com mais esse aporte, a população de Americana estará mais protegida”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

Todos os acessos e saídas de Americana passarão a ser vigiados 24 horas por dia, com as câmeras captando imagens e colhendo informações como características dos veículos e horários em que foram observados.

“Em termos de equipamento, a Muralha Digital é a ferramenta mais importante na prevenção e no combate à criminalidade. Quando ela não antecipa uma possível atividade criminosa, fornece informações vitais para subsidiar a resolução de crimes. Isso tem agregado muito no trabalho integrado das instituições de segurança no município de Americana”, diz o comandante da GAMA, Marco Aurelio da Silva.

O sistema já auxiliou na solução de vários crimes. Entre eles, por exemplo, a prisão de suspeitos de furto e receptação de rodas de veículos em Americana, em julho de 2023, o caso de um professor que teve o corpo carbonizado encontrado em área rural do município, em agosto de 2023, e a prisão de um homem envolvido no furto de mais de 30 veículos em Americana e região, na semana passada.

Ocorrência

Graças ao apoio da Muralha Digital, equipes da GAMA interceptaram, na noite desta segunda-feira (22), na região da Praia Azul, um veículo Hyundai HB20 com emplacamento clonado que foi utilizado em roubo a uma residência na cidade de Nova Odessa.

Os GCMs Asbhar e Ricardo foram informados sobre a passagem do veículo no bairro depois da identificação por meio das câmeras. O condutor e uma passageira foram abordados e conduzidos ao plantão policial, onde foram ouvidos e liberados. O chassi do veículo estava raspado.

No roubo à residência, foi levado outro veículo, um Honda Civic, que já havia sido recuperado pela GAMA e que tinha resultado na prisão de uma pessoa na noite anterior.