Greiner Bio-One vai investir R$75 milhões em centro de distribuição em Santa Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (6) a vinda da Greiner Bio-One para o Município. Empresa tecnológica de origem austríaca, a Greiner Bio-One é uma multinacional que atua na área da saúde, nos segmentos de biociência, diagnósticos e é colíder mundial da divisão pré-analítica.

O anúncio ocorreu em ato no Teatro Municipal “Manoel Lyra” e contou ainda com a participação do gerente Geral da Greiner Bio-One, Haroldo Fontes Graci, do diretor de Projetos de Investimento da Investe SP, Leonardo Ruiz Machado, do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, do presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Joel Cardoso – Joel do Gás, do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste entre os anos de 2013-2016 e 2017-2020, Denis Andia, além de demais representantes da empresa, da Investe SP, secretários municipais, vereadores e imprensa local e regional.

A aquisição de terreno de 106 mil metros em Santa Bárbara d´Oeste, por R$ 10,8 milhões, faz parte de futuros investimentos da Greiner Bio-One para os próximos anos e define seus objetivos de tornar o Brasil uma plataforma de distribuição para países latino-americanos. Estima-se neste terreno um investimento de R$ 75 milhões. Com início previsto para o ano de 2022 serão construídos um Centro Administrativo e um moderno Centro de Distribuição.

“Santa Bárbara d’Oeste torna-se a peça fundamental da empresa, transformando a unidade do Brasil na plataforma de distribuição dos produtos da Greiner Bio-One para países latino-americanos. Recebemos uma das empresas mais importantes do seu segmento no mercado mundial, que será responsável por um dos maiores faturamentos do nosso Município. Há muito tempo Santa Bárbara d’Oeste não recebia um empreendimento deste porte. A vinda de uma multinacional como a Greiner Bio-One somente é possível graças ao fato de Santa Bárbara ser protagonista na região, no Estado e no Brasil. É o resultado de toda a transformação realizada nos últimos anos em nossa cidade”, disse o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

“Todo gestor de sucesso deve estar cercado de pessoas competentes. Trago essa palavra porque o primeiro contato que tive com Santa Bárbara d’Oeste foi com um funcionário da Administração Municipal. Não falei quem era, não citei o meu nome, mas fui atendido como uma das pessoas mais importantes. Meus parabéns! Estamos aqui para coroar todo este trabalho. Os requisitos que discutimos internamente para nossos investimentos são relacionados à infraestrutura, algo que encontramos tranquilamente em Santa Bárbara d’Oeste. A cidade tem rede de coleta de esgoto, água, transporte, educação para as pessoas que trabalharão em nossa empresa. Santa Bárbara d’Oeste está na esquina de desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil”, comentou o gerente Geral da Greiner Bio-One, Haroldo Fontes Graci.

“Este é um investimento importante em um momento de retomada da economia em nosso País. As projeções são bastante otimistas para o crescimento do Estado de São Paulo e do Brasil e este investimento em Santa Bárbara d’Oeste, em uma área tão importante como a da Saúde, é motivo de muita comemoração a todos nós”, acrescentou o diretor de Projetos de Investimento da Investe SP, Leonardo Ruiz Machado.