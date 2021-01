Gualter quer proibir passageiros em pé nos ônibus

O vereador de Americana, Gualter Amado(Republicanos), protocolou um projeto na secretaria geral da Câmara Municipal de Americana em que estabelece a proibição de pessoas em pé nos ônibus municipais.

“Ficam as empresas concessionárias e permissionárias prestadoras de transporte público coletivo de passageiros obrigadas, enquanto perdurar decreto de calamidade municipal ou estadual, visando a prevenção de doenças altamente contagiosas, a trafegar somente com passageiros sentados, no âmbito do Município de Americana”, diz o primeiro artigo do projeto.

Ainda de acordo com o texto, os motoristas ficam autorizados a não parar nos pontos de embarque quando os veículos tiverem atingido a lotação.

Caso a empresa descumpra a lei será notificada, posteriormente multada em 100 UFESPS, o que representa R$ 2.209. Se houver reincidência o valor será dobrado.