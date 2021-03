Guarda Municipal encerra festa na noite deste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana encerrou uma festa na noite deste sábado(20), na região do bairro Monte Verde, em Americana.

De acordo com a corporação, o evento foi organizado pelas redes sociais e o local foi divulgado aos convidados após às 22 horas. A equipe do Canil Romu foi avisada e foi até a chácara.

No imóvel que fica na Rua Córrego da Usp foram encontradas cerca de 30 pessoas e um aparelho de som de grande potência. Nada de ilícito foi encontrado com as pessoas.

O organizador da festa teve o carro e os aparelhos de som apreendidos. Todos foram liberados em seguida.