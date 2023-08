HOJE: Última festa julina do ano terá comidas gratuitas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A casa de eventos Love Lounge, localizada entre as cidades de Americana e Santa Bárbara, está se preparando para realizar a festa julina mais aguardada da região. Com atrações imperdíveis, a noite desta segunda-feira( 31), promete ser inesquecível para todos os presentes.

A Love Lounge abre suas portas às 21h para proporcionar uma festa repleta de diversão, música e sabores típicos das tradicionais festas julinas. Para aqueles que se inscreverem na lista “Entrada Gratuita”, a casa vai presentear com acesso livre até a meia-noite. Os convidados poderão aproveitar gratuitamente deliciosos quitutes, como cachorro quente, milho, pastel e uma variedade de doces. Além disso, as mulheres receberão um mimo especial com um drink de gin de boas-vindas.

A programação musical da noite contará com os DJs Guetto, Naty Ferreira, Robson Cruz e a cantora Isa Siqueira estão prontos para animar o público com sets envolventes e apresentações emocionantes.

“A festa julina da Love Lounge é uma tradição que celebramos todos os anos, e estamos ansiosos para encerrar essa temporada com chave de ouro”, disse Igor Vinicius o organizador do evento. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência memorável e cheia de alegria para todos os nossos convidados, destacando os talentos locais e a riqueza cultural da nossa região”, conta Igor.

“A Última Julina da Love”

Data: 31 de julho

Horário: 21h às 4h

Local: Love Lounge – Avenida da Amizade, 146, divisa de Americana com SBO