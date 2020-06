Em meio à quarentena, igreja de Americana realiza culto com dezenas de pessoas

Uma igreja de Americana, descumprindo as medidas de isolamento social contra o coronavírus realizou neste domingo (7), um culto com a presença de dezenas de pessoas.

A Quadrangular Hall, que fica na Rua Sucesso, no bairro Jardim Boer, recebeu os fiéis neste domingo para a celebração que foi conduzida pelo pastor Caetano. A celebração também foi transmitida pelas redes sociais da igreja.

De acordo com o que foi apurado pelo Portal de Americana, a igreja realizou a medição de temperatura dos fiéis durante o ingresso na igreja e disponibilizou álcool em gel. Para participar era necessário se inscrever através da internet.

Na transmissão que foi feita no Facebook é possível ver que a grande maioria dos presentes estava com máscara e as cadeiras estavam distanciadas uma das outras. Apenas o pastor e as cantoras não estavam com o acessório de proteção contra o coronavírus.

Procurada, através de um número de Whatsapp disponibilizado nas redes sociais, a direção da igreja não se posicionou. Caso responda será acrescentado aqui.

COVID-19: A cidade já conta 164 casos positivos, sendo nove óbitos, cinco internados, 35 em isolamento domiciliar e 115 curados; 40 casos suspeitos aguardam resultados de exames,