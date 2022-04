Implantação de Led avança na cidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A implantação de iluminação de Led avança na cidade, com a realização da fase final dos serviços nas regiões dos bairros Jardim Mirandola, Bertoni, Boer I e II. Na sequência, dentro de 15 dias, aproximadamente, será contemplada a região do bairro São Luis e Distrito Industrial Sigisfredo Boer, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

Nesta terça-feira (12), o trabalho está sendo executado na Avenida Ângelo Pascote, no acesso ao Jardim Mirandola, e sendo finalizado na região do Bertoni. No Boer I e II, os serviços para a implantação da nova iluminação em Led estão previstos para terminar na semana que vem.

O projeto de modernização do Parque de Iluminação Pública da cidade teve início na primeira quinzena de março pela região do Jardim Mirandola. A Prefeitura de Americana está investindo R$ 7,4 milhões, totalizando 2.900 pontos no quadrante da Rua Orlando Dei Santi, Anhanguera, SP-304 e Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Nesta etapa, também receberão a modernização de Led os bairros Boa Vista, Vila Branca, Jardim Santa Rosa, Chácara Santa Cruz, Campo Limpo, Jardim América, Jardim Progresso, Jardim Luciane, Jardim Helena, Jardim Esperança e Nossa Senhora de Fátima.

O trabalho está sendo executado pela empresa SRE – Engenharia e Construções Ltda., vencedora da licitação.