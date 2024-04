influenciador de 20 anos morre afogado durante gravação na Represa Salto Grande

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta terça-feira (16), um trágico incidente tirou a vida de Diego Kauã Oliveira Santos, um jovem influenciador de 20 anos, na Represa do Salto Grande, localizada na região da Praia Azul, em Americana (SP). Equipes de resgate foram acionadas por volta das 17h30, após um amigo de Diego alertar sobre o ocorrido.

De acordo com relatos da testemunha, que estava presente no momento do acidente, Diego e seu amigo decidiram adentrar a represa em uma caixa d’água com o intuito de gravar um vídeo para seu canal na rede social Kwai. Durante as filmagens, enquanto a testemunha capturava imagens de Diego dentro da caixa d’água, o jovem subitamente pulou na água.

Apesar dos esforços para resgatá-lo, o amigo não conseguiu alcançar Diego a tempo. Após nadar até às margens da represa, ele prontamente contatou o Corpo de Bombeiros, que iniciou os procedimentos de busca e resgate.