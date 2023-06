Juninho Dias sugere gravação 24 horas das câmeras nos uniformes de guardas municipais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Juninho Dias, vereador da cidade de Americana, fez um pedido para que as câmeras nos uniformes da Guarda Municipal não possam ser desligadas e funcionem 24 horas por dia. Essa solicitação veio após um anúncio feito pelo Poder Executivo local.

Em janeiro deste ano, Juninho Dias já havia protocolado uma indicação, de número 786/2023, solicitando os estudos para a implantação de um sistema de monitoramento nos uniformes da corporação municipal. De acordo com informações obtidas, o sistema adquirido pela prefeitura permite que os guardas liguem e desliguem as câmeras do seu uniforme a qualquer momento.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

No entanto, o vereador acredita que essa liberdade dada aos guardas não atende ao propósito principal do monitoramento. Ele ressalta a importância de se ter um acompanhamento em tempo real das atividades realizadas pelos guardas, visando tanto a segurança dos próprios servidores quanto da população em geral.

Portanto, Juninho Dias pede que as câmeras nos uniformes da guarda municipal não possam ser desligadas, de forma a garantir a continuidade da gravação e o acompanhamento constante das ações realizadas pelos agentes de segurança.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)