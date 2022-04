Juninho Dias sugere instalação de ciclovia na rodovia SP-304

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias protocolou junto ao Departamento de Estrada e Rodagem – DER, um pedido de estudos para inclusão de ciclovias no trecho de Americana da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

De acordo com o autor do pedido, a ideia é facilitar o deslocamento. “O objetivo é facilitar a vida de quem utiliza a bicicleta como meio de locomoção para trabalhar, estudar, além de incentivar a prática desse esporte e atender o desejo dos atletas. Sendo instalada de forma adequada, segura e muito bem sinalizada, essa alternativa vai alavancar a qualidade de vida dos americanenses”, afirmou.



No ano passado o vereador apelou ao Governo do Estado de São Paulo para inclusão da cidade no Plano Cicloviário do governo, contudo sem qualquer resposta positiva para o município.

Segundo o vereador, ciclistas de Americana usam a rodovia para se deslocar até Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba. “Além do ciclismo como atividade esportiva, temos os que se utilizam das bicicletas como forma de mobilidade, razão que Americana precisa ser contemplada por esse espaço como forma de segurança e acessibilidade. Em municípios geograficamente limitados e conturbados com declive, cada vez mais são utilizadas ciclovias nas rodovias, principalmente por sua longa extensão em linha reta. Essa prática já tem acontecido em cidades como Fortaleza, Florianópolis e Curitiba.”, concluiu o vereador.