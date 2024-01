Lei Rouanet: Goodyear destinará R$ 800 mil para restauro do Casarão Salto Grande

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O restauro do Museu Histórico e Pedagógico “Dr. João da Silva Carrão”, o Casarão do Salto Grande, em Americana, contará com patrocínio da Goodyear. Presente no município há 50 anos, a multinacional destinará R$ 800 mil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), à primeira fase do projeto, aprovado pelo Ministério da Cultura em dezembro de 2023.

“Esse gesto da Goodyear nos enche de alegria e renova todo o esforço colocado nesse projeto. O reconhecimento às boas ações que têm ocorrido em Americana é muito importante, ainda mais quando parte de pessoas, empresas e instituições que conhecem bem a cidade. É o caso da Goodyear, tão presente no nosso dia a dia, com uma história importante para milhares de famílias americanenses ao longo dessas cinco décadas”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

Por meio da Lei Rouanet, empresas podem deduzir até 4% do Imposto de Renda para o projeto. A etapa aprovada compreende a reforma da fachada lateral esquerda com valor total de R$ 2.696.146,34. A captação de recursos para viabilizar a restauração está em andamento após apresentação do projeto executivo ao Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana).

“Esta parceria público-privada, com a importante colaboração da Goodyear, viabiliza a preservação do Casarão do Salto Grande, que além de manter viva a história da fundação da nossa cidade, também representa um marco do empreendedorismo de várias famílias e gerações que se estabeleceram em Americana”, acrescenta a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As obras vão incluir a substituição das madeiras deterioradas que fazem parte da estrutura das paredes e sustentam o assoalho, bem como batentes, a remoção total da pintura da fachada e de cinco centímetros de espessura da parede externa. Esse material será tratado e transformado em argamassa para novo reboco da parede, devolvendo a harmonia da fachada, retirando as trincas e fissuras.

A restauração foi proposta, por meio de projeto de risco, pela empresa OES Engenharia e Construções, a mesma que realizou o projeto executivo de restauro da Casa Hermann Müller e tem como responsável o arquiteto Alberto Streb, que trabalhou junto à empresa Rescap na troca do telhado do Casarão do Salto Grande em 2008. A produção cultural é da empresa Veneciano Cultural, em parceria com o Ministério da Cultura e a Prefeitura de Americana.