Lucas Leoncine sugere abertura de novo portão de acesso ao Jardim Botânico

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação na qual solicita à prefeitura a abertura de um novo portão de acesso ao Jardim Botânico Municipal “Carroll Meneghel” voltado para a Rua Itacolomi, no Jardim Ipiranga.

No documento, o parlamentar afirma que a nova passagem é uma solicitação antiga dos moradores daquela região que frequentam o espaço público para seus exercícios e caminhadas diárias. Segundo ele, o segundo portão traria facilidades e benefícios aos usuários que residem do lado oposto à entrada principal do Botânico.

“Os moradores dos bairros Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e adjacências sempre me cobram ajuda para a abertura de um portão voltado à Rua Itacolomi. Por isso, resolvi protocolar esta indicação e vou pessoalmente levar esta solicitação dos moradores ao nosso prefeito, pois isso trará grandes benefícios para quem reside naquela região”, comenta o autor

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece em 20 de janeiro, e enviada à prefeitura para análise e atendimento.