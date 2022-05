Meche pede providências para acessibilidade visual nos pontos de ônibus

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marschelo Meche (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que solicita informações ao Poder Executivo sobre cumprimento da Lei Municipal 5809/2015, que trata da acessibilidade visual nos pontos de ônibus do município.

No documento, o vereador menciona a legislação que autoriza a implantação de placas informativas, destinadas à informação dos deficientes visuais sobre o sistema de transporte coletivo, escritas na linguagem “Braille”, em terminais de ônibus, pontos de parada e abrigos. Na placa, devem constar os nomes e números das linhas que circulam naquela via e quais têm parada no local, indicando resumidamente os itinerários.

Meche questiona a prefeitura sobre quantos terminais, pontos de parada e abrigos existem na cidade e se a legislação tem sido cumprida, se há previsão de adequação dos locais e qual a orientação do poder público para que a população com deficiência visual possa ter acesso às informações sobre itinerários e horários. Ainda no documento, o parlamentar pede providências para acessibilidade visual nos pontos de ônibus.

“Precisamos fiscalizar com mais rigor se o poder público municipal tem efetivado políticas de inclusão e acessibilidade, porque muitas delas estão apenas no papel. O transporte público precisa ser mais inclusivo e se existem meios de superarmos as barreiras, então temos que colocá-los em prática”, explicou Meche.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (12).