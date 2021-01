Criança americanense de 8 anos morre em Colômbia(SP)

Um menino de 8 anos morreu após passar mal em uma lagoa da cidade de Colômbia, no interior paulista. O caso aconteceu no último sábado(2). Miguel Montezano de Oliveira, morador do bairro São Vito, em Americana, estava passando alguns dias na casa de familiares.

De acordo com o registro, Miguel estava a lagoa quando familiares perceberam que ele estava passando mal. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu. A causa da morte ainda é desconhecida.

“Nós fomos pra lagoa brincar, o Miguel sabe nadar e mesmo assim não estava em lugar fundo. Estávamos indo embora, só faltava eu e ele sair da água, quando eu olhei pra ele, ele estava em pé pedindo ajuda, não estava se afogando”, disse Thais Salles, tia do garoto.

“Eu tentei salvar e mais 4 adultos que estavam com a gente também tentou. O motivo da morte não sabemos, se for infarto, convulsão, se a língua enrolou, não sabemos”, afirmou a tia.

O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia seccional de Barretos e foi solicitado uma perícia no corpo. A causa da morte deve ser confirmada pelo IML (Instituto Médico Legal) em até 30 dias.