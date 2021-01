Motorista dorme ao volante e tomba caminhão na Rodovia Anhanguera

Foto: Will Moreira

Um caminhão usado para o transporte de animais vivos tombou na manhã desta quarta-feira(20), na Rodovia Anhanguera, em Americana.

De acordo com informações apuradas pelo Portal, o motorista, de 35 anos, seguida pela rodovia no sentido interior, quando no km 126, próximo ao acesso para o bairro Jardim Brasil, dormiu ao volante e perdeu o controle chocando contra a defensa de concreto.

Em seguida o caminhão tombou no canteiro lateral da via próximo a passarela de acesso ao bairro. A concessionária Ccr/Autoban foi acionada e esteve no local.

No momento do acidente não havia animais no interior das caixas de transporte.

O motorista, que não sofreu ferimentos, foi submetido ao teste do bafômetro, mas não foi constatado o consumo de álcool. O proprietário contratou um guincho para a retirada do caminhão.