Motoristas fazem filas em busca de combustíveis em Americana

Foto: Will Moreira

Motoristas já fazem filas nos postos de combustíveis de Americana na noite desta quarta-feira (8).

De acordo com a apuração do Portal de Americana, já há filas em postos da Avenida Nossa Senhora de Fatima, Avenida Brasil e na região do Portal de entrada da cidade.

O que motivou os motoristas buscarem os postos foi a paralisação dos caminhoneiros na Rodovia Anhanguera, no quilômetro 147, em Limeira.

Na outra paralisação dos caminhoneiros, a falta de abastecimento fez a gasolina passar dos R$ 10 em Americana. Atualmente o preço normal na cidade chega a R$6.