Cliente foge sem pagar após fazer cabelo e unha em salão de Santa Bárbara

Um salão de beleza de Santa Bárabra d”Oeste sofreu um golpe de uma cliente no último sábado(11). A história foi compartilhada pela proprietária do local nas redes sociais.

De acordo com o relato da cabeleireira Sabrina Ometto, do studio que leva o seu nome, uma suposta cliente agendou por telefone três procedimentos para o sábado.

Já no salão, ela recebeu os cuidados no cabelo e o serviço de manicure e pedicure. Antes de fazer a sobrancelha, a cliente disse que precisava ir no carro tomar um remédio. “Eu não tenho malícia de quem é canalha e quem não é”, disse Sabrina ao contar que não desconfiou da ação.

Minutos depois, a profissional responsável pela sombrancelha sentiu falta da cliente. Ao procurarem por ela, não localizaram. Foi ai que as profissionais perceberam que a cliente teria fugido.

“Ela ficou o tempo todo de máscara e óculos”, relatou a cabeleireira. Outras clientes orientaram a empresária a registrar um boletim de ocorrência.

Nesta segunda-feira(13), Sabrina contou a história nas redes sociais e divulgou imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. “Eu vou compartilhar a cara dela aí. Qualquer informação… Não sei se ela tem vergonha na cara”, disse.

No relato, a empresária disse que a cliente se identificou como Fernanda e afirmou que era moradora do Jardim Pérola. “Alguém deve conhecer, quero que ela sinta vergonha”, afirmou Sabrina.

Até a publicação, a cliente não tinha sido localizada.

