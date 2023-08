Novo Centro de Reservação de Água do Jardim Ipiranga será entregue nesta quarta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O novo Centro de Reservação de Água do Jardim Ipiranga (CR-5), na Rua Monsenhor Bruno Nardini (em frente à Câmara Municipal), será entregue nesta quarta-feira (30), às 9h, como parte da programação especial de aniversário de 148 anos da cidade – “Americana voltou a sorrir”.

“É uma obra histórica para essa região que teremos o prazer de entregar neste mês de aniversário de Americana. Serão mais 2,1 milhões de litros armazenados aqui, e mais um passo para Americana virar a página da falta de água”, disse o prefeito Chico.

“Teremos um avanço muito significativo no armazenamento de água para a população dessa região, que há muito tempo está precisando de melhorias”, disse Odir.

“Já foi realizado o teste de estanqueidade para checar se não há vazamentos e a desinfecção do tanque. Além de melhorar o abastecimento nessa região, teremos também na parte externa gramado, paisagismo e um pequeno playground, além da iluminação”, explicou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

No reservatório também já foram instaladas as câmeras de segurança do sistema de videomonitoramento que está sendo implantado em todas as unidades da autarquia.

Novos reservatórios a caminho

Além do Centro de Reservação CR-5 (Ipiranga), o DAE está na reta final da instalação do novo reservatório no bairro Santa Catarina (CR-3) e da Cidade Jardim (CR-6). Os três reservatórios juntos vão aumentar a capacidade de armazenamento de água em 6,3 milhões de litros.

O investimento é de R$9.963.588,68, recursos do DAE Americana.

Mais dois reservatórios serão construídos futuramente nas regiões dos bairros São Vito (CR-1) e Parque Gramado (CR-16).