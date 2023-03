Obras do novo estacionamento do Mercado Municipal atingem 90% de execução

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana já concluiu cerca de 90% das obras do novo estacionamento do Mercado Municipal. Com o término do muro que separa o local da linha férrea, foi iniciada a pintura do local. Restam a construção da calçada, para que seja aplicada a massa asfáltica, e a pintura de solo.

O Bolsão de estacionamento será gratuito e contará com 50 vagas. O terminal metropolitano permanecerá em funcionamento no local com um ponto de parada de ônibus.

“Os trabalhos seguem em ritmo acelerado e logo entregaremos mais esta importante obra para Americana”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A equipe de asfalto da Sosu também realizou o mini recape ao redor do Mercado Municipal, melhorando as vias de acesso ao local.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)