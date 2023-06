Odir assumirá prefeitura de Americana durante licença de Chico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli protocolou na Câmara de Americana ofício no qual solicita licença não remunerada de 15 dias, a partir da próxima segunda-feira (19), para realizar uma viagem. O vice-prefeito Odir Demarchi assumirá interinamente a administração do município.

Em atividade ininterrupta à frente da Prefeitura de Americana desde o dia 1º de janeiro de 2021, totalizando 30 meses de trabalho, o prefeito Chico Sardelli protocolou o pedido de licença nesta quarta-feira (14).



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

“Tenho me dedicado diariamente, sem pausas nos finais de semana, à gestão da nossa cidade, e faço isso com muita alegria. Com essa licença de 15 dias, pretendo descansar ao lado da família, para recarregar as energias e retornar ao trabalho com força total, e continuar cuidando do povo americanense”, disse Chico.

Durante a licença do prefeito, o vice-prefeito Odir Demarchi assumirá a prefeitura interinamente, a partir do dia 19.

“Odir e eu temos atuado juntos desde o primeiro dia e tenho plena confiança nele e no nosso grupo de secretários para continuarem nosso trabalho nesses 15 dias. Americana não pode e não irá parar. Desejo a ele e ao nosso secretariado um ótimo trabalho nesse curto período”, afirmou Chico.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)