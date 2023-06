Orquestra Sinfônica faz apresentação gratuita no Teatro Municipal nesta quinta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Orquestra Sinfônica de Americana se apresenta nesta quinta-feira (29), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, com entrada gratuita e presença do solista convidado Emerson Juliano de Aguiar Teixeira, considerado um dos grandes nomes do trombone brasileiro, tanto no repertório erudito quanto popular. Os ingressos podem ser retirados na Bilheteria do Teatro a partir desta terça-feira (27), com disponibilidade sujeita à lotação do espaço. O Teatro Municipal está localizado à Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana.

De acordo com o maestro da Orquestra, Álvaro Peterlevitz, o programa será iniciado com uma das composições instrumentais mais emblemáticas do período conhecido como ‘barroco tardio’: a ‘Suíte nº 3’, de Johann Sebastian Bach (1685-1750). O trecho mais conhecido da peça é seu segundo movimento, a ‘Ária’, segundo Peterlevitz.

“Aqui esse tema será ouvido em toda a riqueza do contraponto original, junto às demais seções da obra. Um destaque especial é dado aos trompetes, com partes agudas e virtuosísticas, um desafio que será encarado por Oséias Januário e Kleber Freitas, integrantes da Orquestra.”, explicou.

Na sequência, o público terá a oportunidade de conhecer o ‘Concerto para Trombone Alto em Mi Bemol’, do compositor austríaco Georg Christoph Wagenseil (1715-1777), na interpretação do solista convidado Emerson Juliano de Aguiar Teixeira. Wagenseil era referência para a música em sua época, sendo estudado por grandes nomes como Franz Joseph Haydn (1732-1809) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

A noite será encerrada com a apresentação da última sinfonia composta por Haydn, a de número 104, em Ré Maior, conhecida como ‘Sinfonia Londres’. “O compositor aparece aqui nos dando seu testamento final, sua compreensão e visão derradeira de um gênero musical, a sinfonia, que ele, mais que qualquer outro, ajudou a elaborar. Tudo o que veio depois, a partir de Beethoven, bebe nessa fonte”, garantiu o maestro.

A Orquestra estará sob regência de Fhelipe Serafim, que tem atuado como convidado desde 2019.

“O programa preparado pela Orquestra Sinfônica trará obras essenciais para apreciadores da música clássica e esta é uma oportunidade ímpar de conhecer e acompanhar o excelente trabalho desenvolvido por nossos músicos”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

