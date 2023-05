Pai é preso após estuprar filha de 4 anos em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite desta segunda-feira(29), por volta das 22h, uma equipe do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), pertencente à 1ª Companhia da Polícia Militar de Americana, foi acionada para atender uma ocorrência grave. O caso envolvia uma criança de apenas 4 anos que teria sido vítima de abuso sexual.

A equipe, composta pelos soldados Pm Vequi e Pm Correa, foi a primeira a chegar ao hospital que fica na Avenida Brasil. Acompanhados pela viatura I-19138, eles realizaram o contato inicial com a genitora da criança, identificada como T. J. G. B., de 31 anos, auxiliar de recursos humanos. Segundo o relato da mãe, a criança teria passado o final de semana com o pai e retornou para casa queixando-se de dores nas partes íntimas.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Preocupada com a situação, a mãe levou a filha ao hospital, onde o pediatra constatou lesões na região genital da criança e um corrimento anormal para a idade. A menina recebeu atendimento médico adequado e foi medicada. Diante da gravidade do ocorrido, a equipe policial decidiu se deslocar até a residência do pai da criança, identificado como A. S. B., de 40 anos, técnico de informática e indiciado no caso.

Os policiais se dirigiram até a residência do suspeito. Após realizar a abordagem e proceder às devidas diligências, o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia, onde permanecerá preso enquanto o caso é investigado.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)