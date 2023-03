Pastor alemão da Gama auxilia Polícia Civil na apreensão de drogas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O pastor alemão capa-preta Petrus, que pertence ao canil da Guarda Municipal de Americana, participou nesta quarta-feira (15) de uma ação da Polícia Civil que resultou na apreensão de sete tijolos de maconha que totalizaram 11,135 kg.

A DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) solicitou o apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) Canil, que se deslocou até a delegacia onde se encontrava um ônibus apreendido para averiguação. Após o trabalho de faro realizado pelo cão Petrus, uma mala com a droga foi localizada em meio às bagagens.

Petrus chegou à Guarda Municipal de Americana em janeiro de 2021, por meio de uma parceria com voluntários que admiravam o trabalho realizado pela corporação. Foi adestrado para detectar odores ilícitos e, após um ano e meio de treinamento, já estava preparado para o trabalho.

“Destaco a importância do trabalho realizado pelos patrulheiros do canil, que se dedicaram no treinamento e cuidados com o animal que, agora, está apto para o trabalho. Fruto de uma parceria iniciada em 2021, que já está proporcionando retorno para a população”, disse o comandante Marco Aurélio da Silva.

Além do cão Petrus, auxiliaram na operação policial os guardas municipais Machado e Santos.

