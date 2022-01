PAT disponibiliza 626 vagas de emprego em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 626 vagas disponíveis de emprego. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo estão sendo realizados exclusivamente através do site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Açougueiro Jr: 1

Ajudante Cozinha: 1

Ajudante de Eletricista: 1

Ajudante de montador de móveis: 2

Ajudante de Obras: 1

Ajudante de Pedreiro: 1

Ajudante de Produção: 7

Ajudante de Produção – Embalagens: 2

Ajudante Geral: 38

Ajudante Geral (Produção): 5

Analista de Planejamento: 1

Analista de Recursos Humanos: 1

Analista de Rede: 4

Analista de Sistema – Gestão da Qualidade: 1

Analista Financeiro Junior: 1

Armador: 30

Arte Finalista: 1

Assistente Administrativo: 1

Assistente de Compras: 10

Assistente de Engenharia: 1

Assistente Financeiro: 1

Atendente de Balcão: 2

Atendente de Lanchonete: 5

Atendente de restaurante: 7

Atendente de Stand de Vendas: 5

Atendente Geral: 5

Auxiliar Administrativo: 8

Auxiliar de Cartonagem: 1

Auxiliar de Cozinha: 2

Auxiliar de Expedição: 31

Auxiliar de Farmácia: 5

Auxiliar de Limpeza: 13

Auxiliar de Limpeza – Academia: 1

Auxiliar de Logística: 1

Auxiliar de Marceneiro: 1

Auxiliar de PCP: 1

Auxiliar de Produção: 38

Auxiliar de Produção – Extintores: 2

Auxiliar de Serviços Gerais: 5

Auxiliar departamento fiscal: 1

Auxiliar geral – rodovias: 5

Auxiliar Técnico: 1

Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho: 10

Bibliotecário: 1

Bombeiro Hidráulico: 50

Borracheiro: 1

Confeiteiro: 1

Conferente de Mercadorias: 1

Conferente de Recebimento: 1

Consultor Comercial: 1

Consultor de Vendas: 4

Corretor de Seguros: 1

Cortador para mesa de corte: 1

Costureira: 1

Cozinheiro: 1

Eletricista: 1

Eletricista de Manutenção – Infraestrutura: 4

Eletricista Eletrônico: 1

Eletricista Montador – curso NR 10 NR 35: 4

Empregada Doméstica: 1

Encarregado de Loja: 1

Engrupador – Tecelagem: 1

Estágio em Engenharia Civil: 1

Estágio em Engenharia Elétrica: 2

Estágio em Logística: 1

Estágio Engenharia Civil: 1

Faxineira: 1

Fiscal de Loja: 4

Fiscal de Rua: 1

Garçom: 12

Gerente administrativo: 10

Gesseiro: 1

Instalador de Aquecedor Solar: 2

Instalador de Esquadrilhas de Alumínio: 1

Instalador Internet e TV a cabo: 7

Lavador de Autos: 5

Líder de Acabamento Tubular – Local São Paulo: 1

Líder de Pátio – Segurança do Trabalho: 10

Limpador de Piscinas: 1

Manobrista: 2

Maquiadora: 2

Marceneiro de Móveis: 1

Mecânico de Automóveis: 1

Mecânico de Manutenção: 2

Mecânico de manutenção – Máquinas Carregadeiras: 1

Mecânico de Refrigeração: 1

Mecânico de Som Automotivo e Instalações: 1

Mecânico Geral de Autos: 1

Mecânico Industrial – Temporário em Minas Gerais: 1

Meio Oficial Mecânico Industrial: 1

Montador – Instalador de Toldos: 1

Montador de Móveis: 2

Montador de Móveis Planejados: 2

Motorista Carreteiro: 1

Motorista de Caminhão Pipa: 1

Motorista de Ônibus: 5

Motorista Entregador: 2

Movimentador de Materiais: 2

Operador de Caixa: 4

Operador de Conicaleira: 1

Operador de Disposição de Resíduos: 2

Operador de Fresadora: 1

Operador de Injetora: 4

Operador de maçaroqueira: 2

Operador de Máquina – Tecelagem: 3

Operador de Máquina de Cortar e Dobrar Papelão: 1

Operador de Máquinas: 3

Operador de Pré Impressão/conhe.Photoshop/ pacoteOffice: 3

Operador de Retroescavadeira: 1

Operador de roçadeira: 2

Operador de Torno CNC: 8

Orçamentista – Construção Civil: 1

Pedreiro: 70

Pintor: 5

Pintor de Manutenção industrial: 1

Pizzaiolo: 1

Polidor de Automóveis: 2

Porteiro: 1

Porteiro de edifícios: 1

Projetista – 3D: 1

Projetista de móveis planejados: 2

Rebobinador de Motor: 1

Recepcionista de hotel – disp. de horário: 1

Recepcionista Técnico: 1

Repositor: 7

Revisor de Tecidos: 5

Revisor de Tecidos Planos: 1

Serralheiro: 1

Servente de Limpeza: 1

Servente de Obras: 1

Servente de Usina de Tratamento: 1

Serviços Gerais: 1

Serviços Gerais – Limpeza: 1

Soldador: 1

Soldador: 1

Soldador – tig – mig – mag: 10

Soldador Mig: 1

Supervisor da Manutenção e Reparação de Veículos Leves: 1

Supervisor de Acabamento – Local São Paulo: 1

Supervisor de Vendas: 1

Sushiman: 1

Tecelão: 1

Técnico de Lubrificações: 4

Técnico de Segurança do Trabalho: 2

Técnico Manutenção Geral: 1

Torneiro CNC: 2

Torneiro Ferramenteiro: 2

Torneiro Mecânico: 7

Vendedor: 1

Vendedor Externo: 13

Vendedor Interno: 3

Vendedor Projetista: 2