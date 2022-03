Após 16 anos, pavimentação da Avenida do Compositor é entregue oficialmente

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após 16 anos, a obra de pavimentação asfáltica de um trecho da Avenida do Compositor, no bairro Jaguari, foi entregue oficialmente nesta sexta-feira (25) pelo prefeito Chico Sardelli, pelo vice-prefeito Odir Demarchi e a deputada estadual Marta Costa.

Com investimentos de R$ 743 mil, a obra era uma reivindicação antiga dos moradores e comerciantes do Jaguari, Campo Verde, Nova Carioba e toda a região e promove avanços na mobilidade urbana do município.

“Americana agradece ao vereador Marcos Caetano e a deputada Marta Costa pelo apoio e parceria que resultou na entrega desta obra. Obrigado pelo apoio ao nosso governo e a nossa querida cidade de Americana. Esta obra era esperada há 16 anos e está sendo entregue hoje pela nossa Administração. Continuamos lutando por Americana e para que a população seja atendida com respeito, carinho e amor”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Os recursos para a realização da obra de pavimentação foram aplicados por meio de emenda de infraestrutura urbana no valor R$ 400 mil destinada a Americana pela deputada Marta Costa, com a intermediação do vereador Marcos Caetano, e contrapartida da prefeitura de R$ 343.216,93.

Ao todo, 5.600 metros quadrados da via receberam pavimentação, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), além da sinalização de trânsito executada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv). A empresa Cel Engenharia, vencedora da licitação, foi a responsável pelo serviço.

A deputada estadual Marta Costa cumprimentou a todos, agradeceu o prefeito Chico e o vice Odir, além do vereador Marcos Caetano e secretária Juliani, de Assistência Social, pelo apoio. “É uma alegria estar aqui em Americana, Chico, companheiro de bancada na Assembleia Legislativa, agora prefeito guerreiro. Estou feliz em participar deste evento e ter cooperado para a realização desta obra, um sonho realizado pelos moradores do bairro. Estou à disposição da cidade de Americana. Nossa parceria continua”, disse Marta Costa.

“Estamos trabalhando todos os dias para atender as demandas da cidade, implantar e aprovar projetos para o recapeamento das ruas do município. Estamos programando mais obras para cidade, como o recapeamento de ruas na região do bairro Cariobinha, iluminação de Led para a Avenida do Compositor, entre outras obras e serviços de melhoria para a cidade”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.