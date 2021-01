PM fecha festa com aglomeração no Royal Garden

A Polícia Militar de Americana fechou, na noite deste sábado(16), uma festa clandestina em uma casa noturna que fica no bairro Werner Plaas, em Americana. A cidade está na fase amarela do Plano São Paulo, onde não são permitidos eventos com pessoas em pé.

De acordo com o registro, durante o patrulhamento pela região, uma equipe da polícia notou a movimentação no local chamado ‘Royal Garden’, na Rua do Soldador. Dentro da casa noturna havia cerca de 400 pessoas aglomeradas com consumo de álcool. O decreto do governo estadual também restringe a venda de bebidas alcóolicas até às 20 horas.

A festa foi encerrada e o responsável qualificado no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar por descumprimento do decreto. O caso será apresentado para a Polícia Civil e encaminhado para a prefeitura de Americana.