Polícia Rodoviária multa 242 motoristas embriagados na saída da Festa do Peão

242 motoristas foram multados por embriaguez ao volante na saída da Festa do Peão de Americana. A informação é da Polícia Militar Rodoviária.

Nos três primeiros dias de festa, a PMR fiscalizou 4.065 motoristas que foram submetidos ao teste do bafômetro. Um crime de embriaguez também foi registrado pois um motorista apresentou o consumo de álcool acima de 0,34% miligramas de álcool por litro de ar.

Os motoristas que foram flagrados embriagados foram multados em R$ 2.934,70 e também serão penalizados com a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se somadas, as multas ultrapassam R$710 mil.

As principais saídas do recinto do Clube dos Cavaleiros foram monitoradas pela PMR. Não houve registro de acidentes de trânsitos nas imediações ou pessoas que participaram da festa