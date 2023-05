Prefeito Chico anuncia unidade da Telhanorte em Americana com geração de 100 empregos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta sexta-feira (19) a chegada de uma unidade da Telhanorte em Americana. Uma das mais tradicionais lojas de material de construção do Brasil vai ampliar sua operação e lançar a Vivarq Telhanorte, uma bandeira boutique da marca. Os empreendedores escolheram Americana para ser a primeira unidade do novo negócio no interior do Estado.

A nova empresa irá gerar cerca de 100 empregos, entre diretos e indiretos, e será aberta ao público no dia 2 de junho. O estabelecimento ficará na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1.385, Vila Israel.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Nesta sexta, o prefeito recebeu representantes da empresa no gabinete, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Desenvolvimento Econômico Rafael de Barros.

Participaram da reunião – representando diretor comercial da Telhanorte, Jorge Caire Netto – o diretor de Marketing e E-commerce Rafael Paulino, o gerente de Expansão Juliano Hernandez, além de Stéphanie Durante e Lucas Hanchuk, também da equipe de marketing.

O prefeito e o vice comemoraram o anúncio de mais uma empresa na cidade.

“Americana tem atraído muitas empresas nesses últimos dois anos, e isso ocorre porque nossa cidade tem se mostado um local fértil para quem busca investir e crescer. Agradecemos à Telhanorte por escolher e apostar em Americana, tenho certeza que o novo empreendimento será um sucesso, gerando emprego e renda para o município”, afirmou Chico.

“É um empreendimento diferenciado, uma novidade no interior do Estado, e que com certeza irá agradar o público americanense”, disse Odir.

NOVO CONCEITO

De acordo com os representantes da empresa, o novo conceito trazido para Americana contempla três pilares importantes neste segmento: o setor de acabamentos, entre louças, metais, pisos e revestimentos, a possibilidade de expansão a curto prazo, pois são lojas que não dependem de espaço para estoque e o fato de ser um modelo aproxima a empresa do público especificador, como arquitetos e decoradores.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)