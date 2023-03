Prefeito Chico e vice Odir acompanham primeiro dia de funcionamento da UPA 24h São José

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam, na manhã deste domingo (26), o primeiro dia de atendimento da nova UPA 24h São José, localizada na Avenida Cillos. A unidade de pronto atendimento foi inaugurada neste sábado (25) e começou a funcionar às 7h de hoje.

Os primeiros pacientes começaram a chegar ao local por volta das 6h30 e já receberam atendimento logo que a unidade abriu. A UPA conta com três médicos, sendo um clínico geral, um emergencista e um pediatra, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, técnicos de radiologia e equipe administrativa.

