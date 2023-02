Prefeito Chico Sardelli vistoria recape no Jardim Brasília

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli vistoriou nesta terça-feira (28) as obras de recapeamento do bairro Jardim Brasília, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e de vereadores.

A revitalização faz parte de um convênio entre a Prefeitura de Americana e o Governo do Estado de São Paulo no valor de R$ 4.536,489,00, por meio do Programa Respeito à Vida em parceira com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), criado para atuar na viabilização de ações com foco na redução de acidentes e fatalidades de trânsito.

Ao todo, 11 vias receberão o recapeamento asfáltico: trecho da Avenida Gioconda Cibin e ruas Izolina Geminiani Rosa, Francisco Coral Chiquinho, Marina Zandoná Rubinato, Albino Basseto, Áurea Possenti, Josefina Cecchino Pantano, Joana Dollo, Giovana Pontelo Pinese, Miquelina Ardito Faraone e Josefina Cabana Dalben.

A Utransv – Unidade de Transportes e Sistema Viário está realizando as sinalizações de solo das ruas, paralelamente ao serviço de recape.

“Fico feliz em ver mais um importante bairro da nossa cidade recebendo o recapeamento. Um serviço feito com muita qualidade que vai proporcionar mais conforto e segurança aos motoristas”, disse o prefeito Chico.

“Estamos muito satisfeitos com as obras aqui no Jardim Brasília. A população merece e nosso governo está se empenhando em levar melhorias a vários pontos do município”, destacou o vice Odir.

“Essa é a primeira vez que as ruas do bairro Jardim Brasília são recapeadas. O asfalto estava bem desgastado devido ao tempo, e graças ao esforço do prefeito Chico e do vice-prefeito Odir, essas vias estão sendo recuperadas”, afirmou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A vistoria contou também com a presença do secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, do secretário adjunto de Governo, Pedro Peol, e dos vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia, Doutor Daniel e Leco Soares.

