Prefeitura conclui rotatória na Avenida De Cillo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana concluiu a construção de uma rotatória na Avenida De Cillo, no cruzamento das Ruas Limeira e Ilha Grande, no Jardim São José.

A remodelação viária contempla o conjunto de obras que está sendo realizado no local, como a duplicação da Rua Limeira, a construção de uma praça de lazer e uma outra rotatória na Avenida Castelhanos com a Rua Limeira e Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Também houve mudanças no trânsito. A Rua Ilha Grande passou a ter sentido único para a Avenida dos Castelhanos. A equipe da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) de Americana realizou a pintura de solo e sinalização no local, com vagas de estacionamento em 45 graus.

“É uma via com grande fluxo de veículos e essa remodelação vai melhorar o trânsito na região. Estamos criando alternativas para evitar congestionamento em horário de pico”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As obras são executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem e acompanhadas pela Prefeitura de Americana.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)