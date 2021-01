Prefeitura divulga ruas que deixarão de ter área azul

A partir de segunda-feira (11), algumas ruas no entorno dos hospitais São Lucas e São Francisco deixarão de ter cobrança do sistema de estacionamento rotativo da Área Azul digital.

A determinação é do Prefeito de Americana, Chico Sardelli, após definição com a empresa Estapar, responsável pela concessão do serviço na cidade. A medida foi uma das primeiras da nova administração, e foi anunciada na última segunda-feira (4).

Após estudo técnico realizado pela empresa e prefeitura e, de acordo com o decreto nº 12.600, de 8 de janeiro de 2021, as ruas que deixarão de ter a cobrança da Área Azul serão as seguintes:

Região do Hospital São Francisco

– Rua Duque de Caxias, trecho entre as Ruas Padre Anchieta e Itororó

– Rua Itororó, entre a Rua Duque de Caxias e Ari Meirelles

– Rua Padre Anchieta, entre as Ruas Duque de Caxias e Ari Meirelles

– Estacionamento no interior da Praça Francisco Matarazzo

Região Hospital São Lucas

– Avenida Brasil, trecho entre as Ruas Gonçalves Dias e Domingos Nardini

– Rua Gonçalves Dias, entre a Avenida Brasil e Rua Fortunato Basseto

– Rua Fortunato Basseto, entre a Rua Gonçalves Dias e Rua Domingos Nardini

– Rua Domingos Nardini, entre a Avenida Brasil e Rua Fortunato Basseto