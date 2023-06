prefeitura inicia pavimentação da avenida antônio pinto duarte

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com as obras da remodelação viária avançando na entrada de Americana, foi iniciada, nesta terça-feira (20), a pavimentação da Avenida Antônio Pinto Duarte (sentido Rodovia Anhanguera) e dos novos acessos da remodelação viária.

“Com o início da pavimentação e a retirada do último canteiro central, estamos atingindo uma nova etapa desta importante obra de remodelação viária e mobilidade urbana, que vai proporcionar mais segurança e agilidade no trânsito.”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

