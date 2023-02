Prefeitura inicia recape da Avenida da Saudade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou nesta terça-feira (7) a restauração do pavimento asfáltico da Avenida da Saudade, entre o Viaduto Centenário e a Avenida Nossa Senhora de Fátima.

O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves, acompanharam o começo das obras no local.

O investimento é de quase R$ 2 milhões, recurso do Governo do Estado de São Paulo, fruto de um convênio intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. A execução da obra também é de responsabilidade da esfera estadual.

A Avenida da Saudade terá 19 mil metros quadrados de recapeamento, nos dois sentidos, totalizando 1 quilômetro de extensão. A Prefeitura de Americana ficará responsável por toda a sinalização, que será realizada pela Sosu.

“Essa é uma avenida importante para a cidade, que tem um movimento intenso de veículos e que agora recebe melhorias no asfalto. Estamos trabalhando para fazer de Americana um município mais estruturado em todas as áreas, iniciando pelas vias de grande fluxo. Agradeço ao deputado Macris pela ajuda junto ao Governo do Estado”, disse o prefeito Chico.

“As obras vão deixar a Avenida da Saudade mais confortável e segura para os motoristas. Será aplicado um asfalto de qualidade nesta via que é uma das mais movimentadas da cidade”, destacou o vice Odir.

Para o secretário de Obras, esse recapeamento é de extrema importância, pois recuperará um trecho com muito fluxo de veículos. “A Avenida da Saudade é uma das vias com maior movimentação de Americana, consequentemente, sofre muito com o desgaste asfáltico. Esse recapeamento chega para completar grandes investimentos que estão sendo feitos no município”, completou.

